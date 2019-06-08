تعرف على هدية رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لمولود هاري وميجان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لاتزال الهدايا تنهال على الطفل الملكي الجديد آرتشي، نجل الأامير هاري وميجان ماركلن والذي لم يمض سوى أقل من شهر على مولده.

المولود الجديد أصبح أهم أسباب التبرع لصالح العمل الخيري والإنساني، وذلك بفضل الهشتاج الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدعوا معجبين دوق ودوقة ساسكس الذين يرغبون في مشاركة الزوجين بسعادتهما بطفلهما الأول بالتبرع لصالح المؤسسات والمبادرات الخيرية التي يدعمها الزوجان، بدلا من إرسال الهدايا وهو قام به بالفعل الآلاف من المعجبين.

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من بين هؤلاء رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، الذي قدم 100 ألف دولار هدية بمناسبة ولادة الطفل الملكي، حيث أعلن عن تبرعه لصالح مؤسسة خيرية شهيرة احتفالا بمولد الطفل الملكي الجديد أرشي.

ترودو كشف عن ذلك من خلال بيان رسمي جديد صدر على الحساب الرسمي لرئيس وزراء كندا على موقع التديونات القصيرة “تويتر” وتضمن ما يلي: “الكنديون سعداء للغاية لأن صاحبي السمو دوق ودوقة ساسكس رزقا بطفل جديد، أرشي هاريسون ماونتباتن وندسور.

وأضاف، نتطلع كثيرا لاستقبالهما في زيارة جديدة إلى كندا، احتفالا بهذه المناسبة، فإن كندا ستتبرع بمبلغ بقيمة 100 ألف دولار لصالح مؤسسة Club Breakfast في كندا والتي تعمل على منظمة تعمل توفير وجبات إفطار صحية مدرسية كل يوم، وتشارك المؤسسة في إطعام أكثر من 220 ألف طالب في أكثر من 1600 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.

واختتم: نقدم تهانينا الحارة لصاحبي السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس والعائلة المالكة البريطانية.