حصان يسبب الحرج لدونالد ترامب أمام الملكة إليزابيث.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا ولقائه بالملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن موقع “ITV” فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتمكن من التعرف على الهدية التي قدمها لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العام الماضي خلال زيارة سابقة.

فخلال زيارته لقصر باكنجهام، سار الرئيس الأمريكي والملكة بجانب تمثال صغير لحصان، لتبادره الملكة البريطانية بالسؤال إن كان يذكر هذا التمثال؟، ليجاوبها ترامب بالنفي.

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تيم نوكس، مدير مجموعة الهدايا الملكية، قال: إن الرئيس ترامب أهدى هذا التمثال للملكة أثناء حفل الشاي الذي جرى في قصر وندسور في يوليو العام الماضي.

نوكس حاول تصحيح الوضح الحرج قائلا: إن الخيول متشابهة جدا مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، تعرفت على هذه الهدية.

زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا تشهد عقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة بالإضافة للقاء مع الملكة بقصر باكنغهام، وكان ترامب، قد استعرض الحرس الملكي لدى وصوله مقر إقامة الملكة إليزابيث.