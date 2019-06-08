دونالد ترامب يدافع عن نفسه من تهمة الإساءة لميجان ماركل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون قد وصف الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بأنها شخصية فظة.
ووفقا لـ”رويترز” فقد أكد الرئيس الأمريكي، أن الأمير هاري ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز شخص رائع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام حرفت كلماته إذ أنه يشعر بحق أن ميجان ماركل لطيفة جدا.
ميجان ماركل دوقة ساسكس، كانت قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 ووصفته بأنه كاره للنساء ومثير للخلافات.
وقبل وصوله إلى بريطانيا، قال ترامب عندما أبلغته صحيفة “ذا صن” بانتقادات ميجان له: لم أعلم ذلك. ماذا بوسعي أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها فظة.. ولكنه تمنى لها حياة سعيدة كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.
ترامب أوضح في مقابلة مع قناة “آي.تي.في” التلفزيونية أن تعليقه كان يشير إلى أن ميجان كانت فظة تجاهه وأنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جدا.. مضيفا: قلت لم أكن أعرف أنها فظة لم أكن أشير إلى أنها فظة ولكن قلت إنها كانت فظة تجاهي.. إنها تبلي بلاء حسنا، آمل أن تكون مستمتعة بحياتها.
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