صحفي لبناني يفجر مفاجأة حزينة حول مرض هيفاء وهبي ويطلب الدعاء لها .. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ أيام، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعدم تقديمها جديد في رمضان، مؤكدة أنها تمر بأزمة صحية شديدة.

وكشف الصحفي اللبناني إيلي باسيل، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، أن هيفاء وهبي، تعاني من مشكلة كبيرة في الكبد وهي ترقد بإحدى المستشفيات الخاصة ببيروت لتتلقى العلاج بها وذلك منذ شهر مضى.

وطالب باسيل محبي هيفاء وهبي، بالدعاء لها حتى تتجاوز أزمتها الصحية وتعود لجمهورها.

Advertisements

هيفاء وهبي، قالت في تغريدتها: «عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء».

جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل “الواد سيد الشحات” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل “مسرح مصر” محمد عبد الرحمن، فيما قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للمسلسل اللبناني «خمسة ونص».