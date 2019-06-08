أمينة جولشن تفقد السيطرة على دموعها في حفل «توديع العزوبية».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
ودّعت الفنانة التركية أمينة جولشن العزوبية في حفل اقامته على متن يخت فخم، ودعت له مجموعة من أقرب صديقاتها وأفراد من عائلتها.
أمينة المقرر أن تدخل القفص الذهبي يوم 7 يونيو المقبل مع خطيبها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، فجرت طاقتها في الرقص والغناء والضحك مع صديقاتها، حتى أن دموعها غلبت ضحكاتها، وفقدت السيطرة عليها، وهذا ما التقطته عدسات ضيوف حفلها، وسجلتها كاميراتهم في صور تبادلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين للعروس حياة زوجية سعيدة.
يُذكر أن أمينة جولشن التي احتفلت بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، زارت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع خطيبها، وقدما له دعوة رسمية لحضور حفل عقد قرانهما، على أن يكون شاهداً على العقد.
حفل الزفاف المرتقب، سيقام في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، وقد وصلت تكاليف فستان زفاف ملكة جمال تركيا السابقة وعريسها لحوالي 100 الف ليرة تركية، ومن المقرر أن يقضي العروسان شهر العسل في مدينة ألاتشاتي الساحلية في تركيا، على أن يسافران لاحقاً لجزر المالديف.
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