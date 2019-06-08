رانيا فريد شوقي تستمتع بأجازة العيد مع زوجها في روما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل قضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

رانيا سافرت إلى روما بصحبة زوجها تامر الصراف، والذي نشر صورة لهما من هناك عبر حسابه الشخصي على موقع أنستجرام»، حيث كانا يستمتعان بمشاهدة الأماكن السياحية.

جمهور رايا فريد شوقي تمنى لها السعادة برفقة زوجها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حساب زوجها الخاص.

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رانيا فريد شوقي احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الثالث من زوجها الثالث تامر الصراف، بينما سافرت معه لأحد الشواطئ الساحلية.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع النجم عادل إمام، بشرى، وفتحي عبدالوهاب.

رانيا فريد شوقي تزوجت من تامر الصراف في أغسطس عام 2015، وذلك بعد مرور فترة على طلاقها النهائي من الفنان مصطفى فهمي.

الفنانة المصرية تزوجت أيضا قبل مصطفى فهمي في بداية حياتها الفنية من عاطف عوض ابن الفنان محمد عوض، والذي أنجبت منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد ذلك.