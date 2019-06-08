بعد حادث العريش.. تدوينة جريئة من أحمد فلوكس

رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy

في موقف متزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن موقفه من الحادث وذلك في تدوينة له لاقت تفقاعلا كبيرا من متابعيه.

فلوكس أعلن تطوعه للعمل في سيناء وذلك بعد الأحداث الإرهابية التي شهدها كمين العريش يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال أحمد فلوكس، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “متطوع للعمل في سيناء والنية لله”، وحصدت تدوينته على العديد من تعليقات متابعيه الذين ساندوه وبعضهم شجعه على هذه الخطوة.

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وكان هجوم إرهابي على كمين، قد أسفر عن وقوع عدد من عناصر أمن في محافظة شمال سنياء، وسقوط عدد من الإرهابيين، وسارعت قوات مساندة لموقع الكمين ونجحت في تصفية عدد من الإرهابين وقامت القوات الجوية بتمشيط المنطقة وتمكنت من قتل 14 إرهابيا في أوكارهم.

من ناحية أخرى، يعرض لأحمد فلوكس حاليًا فيلم ”الممر”، ويشاركه البطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.