ناقد فني: محمد سعد انتحر سينمائيًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على فيلم «محمد حسين»، للفنان المصري محمد سعد، والمعروض حاليًا في دار العرض ويشارك ضمن سباق عيد الفطر.

وقال طارق الشناوي، في تصريحات صحفية: «محمد سعد قرر أن ينتحر سينمائيًا من خلال فيلمه الجديد “محمد حسين”، والذي ينافس عدة أفلام على الايرادات».

وأضاف: «المخرج شريف عرفة أنقذه بعدما قدمه بشكل مختلف من خلال فيلم “الكنز”، ووضعه في خانة الممثل الموهوب الذي يستطع لعب جميع الأدوار بعدما حُصرت موهبته بالأفلام الكوميدية، وكان ينبغي عليه أن يستغل الفرصة ويثبت للمنتجين إنه موهبة شاملة».

Advertisements

وتابع: «نجم الكوميديا عندما ينكسر لدى المشاهدين كنجم شباك لا يعود مرة أخرى ولا يستعيد نجاحاته السابقة«.

فيلم «محمد حسين»، ويشارك في بطولةته محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد و محمد ثروت و مي سليم و فريال يوسف و ويزو و حمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل من إخراج محمد على.

وظهر محمد حسين، على البوستر الدعائي للفيلم بوجوه عديدة وهو الأمر الذي أثار استغراب جمهوره، وحقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت إلى 500 ألف جنيه فقط.