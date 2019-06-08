تعليق زينة على اتهامها بالتحريض على السرقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية زينة، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول اتهام رجل أعمال لها بالتحريض على السرقة من داخل مسكنه الخاص بكمبوند بالقطامية هايتس.

وقالت زينة، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “هما دول العيلة المحترمة نهب أراضي الدولة.. نقل المأجورين في اعتصام رابعة، وآخرتها ياخدوا مني فلوس يا إما يتهموني”.

وأضافت: “كان ربنا نصر ظالم قبل كده عشان ينصر ناس زيكم.. استنوا مني قضية الرد والبلاغ الكاذب.. هو اتهام الناس بقي سهل أوي كده.. ده أنا جبت تاريخكم المشرف”.

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وكانت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، قد كشفت عن مفاجأة في واقعة اتهام الفنانة زينة بالتحريض على السرقة والاستيلاء على “أنسيال ألماظ” من داخل فيلا سيدة بـ”كمبوند القطامية هايتس”.

وتبين من خلال التحقيقات أن شاهد الإثبات فرد أمن أثبت حضور الفنانة زينة فجر يوم الواقعة إلى “الكمبوند”، وقامت بالسؤال عن فيلا لشخص وهمي، وأضاف في تحقيقات النيابة أن الفنانة زينة غادرت “الكمبوند” ثم عادت مرة أخرى، وأوقفت سيارتها أمام فيلا “صاحبة البلاغ”، وشاهد الخادمة الأجنبية تحمل في يدها “علبة” هدايا صغيرة، ثم استقلت السيارة بصحبة الفنانة وغادرت “الكمبوند”.

وتبين من التحقيقات أن كاميرات المراقبة سجلت دخول وخروج سيارة الفنانة إلى “الكمبوند”، وأثناء هروب المتهمة بالسرقة فيها، وتم التحفظ على مقطع الفيديو.