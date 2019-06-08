بعد خلاف سنوات.. انفصال وائل كفوري عن زوجته رسميًا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري، عن زوجته اللبنانية أنجيلا بشارة، وذلك بعد خلافات امتدت لسنوات.

ونشرت ريما، صورة للفنان وائل كفوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «ريما نجيم تعلن طلاق وائل كفوري رسميا».

يذكر أن كفوري وزوجته لديهما طفلتان، الأولى ميشيل وولدت عام 2011، والثانية ميلانا، وولدت في عام 2016، ونجح كفوري في المحافظة على خصوصية حياته الزوجية وتركها بعيدة عن التداول الإعلامي، لكن ترددت شائعات منذ فترة عن انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة بسبب الخلافات، لكنه لم يؤكد الخبر أو ينفيه.

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وكانت زوجة وائل كفوري، قد أدلت بتصريحات إلى إحدى المجلات الأجنبية الشهيرة، بأن النجم اللبناني يتعدى عليها بالضرب بين الحين والآخر وعصبيته مبالغ فيها.

فيما قال وائل كفوري، خلال لقائه في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي أذيع عبر فضائية mbc إن الزواج منظومة اجتماعية فاشلة.

يذكر أن وائل كفوري، من أكثر النجوم الذين يحرصون على إخفاء حياتهم الخاصة عن الإعلام، وكذلك أطفاله فلم يسبق ونشر أي صورة لابنتيه.