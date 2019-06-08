مصطفى خاطر يقضي أجازة العيد مع زوجته بجزيرة «سيشل».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري مصطفى خاطر برفقة زوجته إلى جزيرة سيشل لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

مصطفى خاطر نشر صور له من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهر فيها برفقة زوجته، حيث يستمتع بالمياه هناك، وبالمناظر الطبيعية الخلابة.

الفنان الشاب لم يعلق على الصور بشيء، ولكنه تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تمنى له أجازة سعيدة برفقة زوجته.

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الفنان المصري نافس هذا العام من خلال مسلسل «طلقة حظ»، مع عدد من النجوم، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن مسلسل “طلقة حظ” يعد البطولة الثانية لمصطفى خاطر وشاركه فيه أيتن عامر، وهبة مجدى، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمى سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ وحسني شتا تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى خاطر هو أحد نجوم «مسرح مصر»، قدم العام الماضي مسلسل «ربع رومي»، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، كما قدم مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل «هربانة منها».