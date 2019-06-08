أمينة جولشن ومسعود أوزيل يحتفلان بزفافهما والرئيس التركي يشهد على عقد القران.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية أمينة جولشن بزفافها إلى لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، في Four season المطل على مضيق البوسفور، وسط حضور مشاهير تركيا من مختلف المجالات.

حفل الزفاف بدأ باكراً بزفة شعبية للعروسين، تألقت فيها ملكة جمال تركيا السابقة بفستان أبيض كلاسيكي، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة زداتها أناقة، كما وضعت طرحة العروس التقليدية، وتزينت بطقم مجوهرات ماسية، في الوقت الذي تأنق فيه العريس ببدلة كحلية شديدة الأناقة، حيث خضع العروسان لجلسة تصوير رومانسية قبل بدء الحفل الأضخم.

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أما حفل عقد القران، فبدت فيه العروس بطلّة أكثر تحرراً، حيث اختارت فستان براق مكشوف الصدر مع طرحة طويلة، وتاج زادها اشراقاً وجاذبية، وكان أوزيل أكثر أناقة ببدلة كلاسيكية سوداء، كانت حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نخبة من ألمع مشاهير تركيا حرصوا على حضور حفل الزفاف المنتظر، على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسان لاستقبال هدايا زفافهم، وطالبوا محبيهم بالتبرع بثمن الهدايا للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه، وهي اللفتات الإنسانية التي اثنى عليها فانز الثنائي.