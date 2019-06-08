عمرو دياب ومحمد عبده وأصالة نجوم حفلات "موسم جدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلق الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية، وذلك خلال الفترة من 8 يونيو/حزيران إلى 18 يوليو/تمّوز في 5 وجهات رئيسة داخل المدينة.

وينطلق "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية، بدءاً من السبت مفتتحاً عروضه الساحرة بالألعاب النارية في منطقة أبحر، كما يشهد إطلاق سلسلة حفلات غنائية لنجوم الطرب العربي، بداية مع الفنانة أحلام في 8 يونيو، ثم فنان العرب محمد عبده في 9 يونيو، فالفنان عمرو دياب في 10 يونيو، حيث ستقام حفلاتهم في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستقام عدة عروض مسرحية في خيمة المسرح، تضم مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسرحية " الملك لير" بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسرحية " كلها غلط".

كما سيعرض في الواجهة البحرية فعالية "حكايا الألم والأمل" لأنتونيو فيفالدي، العبقري في تقديم موسيقى الباروك مع عرضٍ للرسوم المتحركة بطريقة ثلاثية الأبعاد من خلال أوركسترا فيفالديانو العالمية، ولعشاق الموسيقى الغربية، سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة.