راغب علامة يكشف تفاصيل خلافاته مع الفنانة أحلام

يحتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ57، رغم أنه لايزال يحتفظ بوجه شبابي، ولم تظهر عليه علامات الكِبر، تميّز بصوت رائع، أحبه الملايين في الوطن العربي، إلا أنه هُدِّد بالقتل بسبب آرائه السياسية، وبخاصة عقب إطلاقه أغنية "طار البلد"، التي هاجم فيها مسؤولين كبارًا وقيادات ببلده لبنان.

ونرصد خلال التقرير التالي، أهمّ المحطات في حياة السوبر ستار راغب علامة، منذ نشأته وحتى احتفاله اليوم بعيد ميلاده.

مولده ونشأته

ولد راغب صبحي علامة في 7 حزيران / يونيو عام 1962، في بلدة الغبيري جنوب بيروت في لبنان، وينتمي لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية في لبنان، ولديه اثنان من الأبناء "خالد ولؤي".

واشتهر الحي الذي ولد فيه باسم "آل علامة"، تيمنًا باسم قاضٍ محبوب ببلدهم يدعي راغب علامة، لذا سماه والده على اسم القاضي، وتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي العظيم، بخاصة أن هذا القاضي كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

وأجاد والد راغب علامة، العزف على آلة العود من باب الهواية، وأحب "راغب" منذ طفولته الجلوس بجوار والده للاستمتاع بعزفه.

واشتهر راغب وهو طفل بشقاوته الزائدة بين أقرانه وبالمدرسة، إلا أنه كان يشفع له اجتهاده وتفوقه الدراسي.

وأسند أساتذته إليه إحياء الحفلات المدرسية، بسبب اكتشافهم صوته الجميل، ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ودائمًا كان التفوق من نصيبه، وهو ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة صقل موهبته بخاصة حينما تقدّم وهو دون الثانية عشرة من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية "بث مباشر".

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بدايته الفنية

وشارك "راغب" في البرنامج الشهير استوديو الفن الذي أخرجه المخرج سيمون أسمر عام 1980، حينما لم يكن عمره يتجاوز العشرين عامًا، واشترك في فئة الأغنية الشعبية وفاز بالمركز الأول، ولُقب بـ"السوبر ستار" عقب شهرته.

وبدأ أولى ألبوماته الغنائية، بألبوم "بكرة بيبرم دولابك"، الذي استقبله سوق الكاسيت في لبنان في منتصف الثمانينات، وراحت الجماهير اللبنانية والسورية تردد أغنياته بخاصة أغنيتي "عبالك النغم" و"مبروك"، ثم توالت بعدها ألبوماته ولعل أشهرها "توأم روحي"، حيث تجاوزت توزيعات الألبوم في مصر حاجز الـ300 ألف نسخة، وارتبط الشباب بمجموعة من أغنياته مثل "آسف حبيبتي الوقت فات"، و"نقطة ضعف"، و"لايعلى عليك حد في قلبي".

وتخطّت توزيعات أنجح ألبوماته "قلبي عشقها"، حاجز المليون نسخة، في مصر وتربّع على قمة التوزيعات وقت صدوره.

ألبوماته الدينية

وقدّم راغب، ألبومًا دينيًا بعنوان (يا رب يا الله) عام 1999 يتضمن مجموعة من الأغاني الدينية بصوته والألبوم من إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وتم تصوير الأغنية الدينية بطريقة الفيديو كليب (يا رب يا الله) مع المخرج محسن أحمد.

أعماله السينمائية

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واتّجه إلى السينما، حيث شارك في ثلاثة أفلام الذي قام بالتمثيل والغناء فيها، ومنها: "أنساك يا قلبي" عام 1996 من إخراج كريم ضياء الدين، و"الحكاية دول حكاية" عام 1999 من إخراج أحمد السبعاوي، و"الأستاذ عبد العظيم" عام 2001 من إخراج محمد النجار.

حياته الشخصية

وتزوّج "راغب" مرتين، المرة الأولى من سيدة لبنانية- فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا سنتين، والثانية من زوجته الحالية الفنانة جيهان العلي، منذ عام 1996، وأنجب منها ولديه خالد ولؤي، وتوفي والد زوجته فؤاد حسين العلي في 19 سبتمبر 2017.

تعرُّضه للتهديد بالقتل

وهاجم النائب اللبناني حكمت ديب الفنان راغب علامة على خلفية أغنيته "طار البلد" التي تعكس كلماتها احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.

ووجّه له النائب تهديدًا بالقتل في قوله "راح أطير رقبتك"، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف مع "علامة، وجعله يُعلّق على هذا الأمر في إحدى البرامج التلفزيونية، قائلًا "قولتله لو راجل تعالي نفذ تهديدك وطير رقبتي، وأنا برد عليك بالموسيقى".

مواقف مع أبنائه

وكشف "راغب"، خلال حوار تلفزيوني سابق، عن تفاصيل تربيته لأبنائه ، مؤكدًا أنه قريب جدًا منهم فهم أصدقاء بشكل كبير، حتى إنهم يتحدثون سويًا في جميع المواضيع بدون محاذير.

وسرد أغرب موقف تعرّض له، وهو عندما سبّ ابنه لوي في إحدى المرات وهو طفل صغير كان لا يتعدّى عمره السبع سنوات، وذلك بسبب إنه لم ينفذ أمرًا كان متفقًا عليه بينهما، مضيفًا أن ابنه طلب منه ألا ينعته بهذا اللفظ مجددًا، لأن هذا يعني أن عائلته بالكامل يمكن أن تنعت بهذا اللفظ، مما دفعه إلى الاعتذار لابنه عما بدر منه.

عضو لجنة تحكيم

وشارك راغب، في برنامج "آراب آيدول" في الموسم الأول والثاني 2012-2013، ولكنه اعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث البرنامج بسبب اختلافات في وجهات النظر مع إدارة "إم بي سي" والفنانة أحلام، وحلّ مكانه الفنان وائل كفوري.

وعاد راغب، في عام 2015 ليكون عضوًا بلجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" مع إليسا ودنيا سمير غانم على شاشة إم بي سي فور.

خلافه مع الفنانة أحلام

تطرّق "راغب" خلال لقاء تلفزيوني سابق له، إلى علاقة الصداقة التي تجمعه بالمطربة الإمارتية أحلام، من قبل الأزمة التي نشبت بينهما في برنامج "آراب آيدول"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شبه بينهما، وأنه قرّر ترك برنامج آراب آيدول بعد الموسم الثاني لأنه لم يشعر بالراحة والفرح بخاصة بعد الأزمة الأخيرة والمشادة بينه وبين أحلام، لافتًا إلى أن وجوده مسيطرًا في البرنامج كان من الممكن أن يضايق رجلًا وليس سيدةً.

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