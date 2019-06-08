شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسنى صالح يكشف تفاصيل مسلسل "بت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المخرج حسنى صالح التحضير لمسلسله "بت القبايل" لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المسلسل ضخم وموضوعه ذات خصوصية شديدة وهو "الأخلاق" فى ظل الظروف التى نعيشها الآن إذ نحتاج للعودة إلى الأصول بحسب المخرج - .

وأضاف صالح فى تصريحاته أن المسلسل دراما اجتماعية رومانسية تدور أحداثه فى منطقة معينة صعيد مصر لها خصوصيتها لما يتميز به المكان من طبيعة خاصة وعادات وتقاليد فريدة "محدش شافها قبل كدة" – على حد قوله – فهى إحدى بقاع مصر التى تحتفظ بأصول نتمنى أن تكون موجودة فى كل بيت مصرى.

ولفت مخرج "بت القبايل" إلى أن المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة فى الأعراف والعادات من الصعب تلتقى فى مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقى الضوء على مناطق لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

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وعن موعد عرض المسلسل، أكد المخرج حسنى صالح أنه لا يسعى للعرض فى توقيت معين ولكن ما يشغله هو التحضير لعمل جيد يظل فى ذاكرة التاريخ.

"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.