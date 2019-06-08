شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla: King of the Monsters يحقق 190 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Godzilla: King of the Monsters في دور العرض السينمائية بالعالم إيرادات وصلت إلى 190 مليون دولار أمريكي.
وحصل الفيلم الجديد المقرر عرضه في صالات السينما حول العالم، على تقييم وصل لـ6.8 عبر موقع IMDB الشهير بعد الإشادة التي حصل عليها من قبل النقاد الذين شاهدوا العرض الخاص الأول للفيلم، وأبرزا الأعمال الجديدة المتمثلة في تطوير "جودزيلا" في المؤثرات البصرية.
يذكر أن فيلم "Godzilla: King of the Monsters" شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من أبرزهم ميلي بوبي براون، وكيلي شاندلر وفيرا فارميجا وسالي هوكينز وشاليز دانس، وغيرهم.
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