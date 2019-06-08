صور.. مايلي سايروس ووليام هيمسورث بعرض أزياء "Saint Laurent" فى ماليبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية مايلى سايروس على حضور عرض أزياء "Saint Laurent" والذى أقيم فى ماليبو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة مايلى ذات الـ26 عامًا زوجها نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث. وقد قدم عرض أزياء "Saint Laurent" على منصة العرض مجموعة أزياء الرجال لربيع / صيف لعام 2020 . يذكر أن مايلى سايروس روجت مؤخرا للحلقة الأخيرة من مسلسل "Black Mirror" والتى تجسد بها دور "آشلى أو" حيث نشرت سايروس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عدة صور وهى مرتديه شعرًا مستعارًا قصير باللون الوردى وهى الإطلالة التى خطفت أذهان قطاع كبير من محبيها من مختلف الأعمار والذين أكدوا أن جرأة اختيارها لـ LOOK هو جزء مهم من نجاحها ومتابعة الملايين لها. Advertisements

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