كندة حنا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة كندة حنا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها على "إنستجرام". وظهرت كندة فيها كلاسيكية بإطلالة جذابة، مرتدية فستان من اللون الأسود اللامع، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال كندة حنا مشاركتها في فيلم "دمشق حلب" بجانب دريد لحام، شكران مراتجي، سلمي المصري طارق عبدة ومن اخراج باسل الخطيب.​

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