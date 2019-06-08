مجدي الهواري ينشر صورة نادرة له مع الراحل فريد شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشر المخرج مجدي الهواري، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل فريد شوقي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلق الهواري على الصورة قائلا: "كان لي الشرف في أيام قصيرة في صحبة الممتع الملك فريد شوقي كأنه حلم".
يذكر أن المخرج مجدي الهواري، يستعد لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل"، خلال الأيام القادمة، في المملكة العربية السعودية، والمسرحية من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ندى موسى.
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