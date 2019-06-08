محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور تجمعها بابنتها غزل، بالزي المغربي المميز، وظهرت دنيا بطمة وابنتها بنفس الملابس. وكتبت دنيا: "السلهام التوأم أنا وكتكوتي الصغيرة". يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" التي طرحتها فيديو كليب.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالزي المغربي.. جلسة تصوير لدنيا بطمة وابنتها غزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.