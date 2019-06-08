يسرا اللوزي تنشر صورة مع أمير كرارة في كواليس "كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة، من كواليس "كلبش 3". وكتبت يسرا: "كنّا قاعدين ملطوعين فى العربية أكيد وزهقنا من مراجعة حوار المشهد - سليم وريم من كلبش ٣". مسلسل "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، هالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي .​

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