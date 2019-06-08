فيديو| تركي آل الشيخ لمحمد حماقي: "منور المملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، فيديو من حفل الفنان محمد حماقي في السعودية.

وكتب آل الشيخ: "منور المملكة ياحماقي".

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وأحيا النجم محمد حماقي أمس، حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية، في "الدمام"، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور السعودي.

ويحيي حماقى حفلا ثانيا في جدة؛ يوم 15 يونيو الجاري، ويقدم باقة من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، والتى تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها: "أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس" ، وغيرها من الأغاني.