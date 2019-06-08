أحمد زاهر ينشر صورًا جديدة مع مي عمر من كواليس "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان أحمد زاهر، صورًا جديدة من كواليس مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في رمضان المنصرم، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر زاهر خلال الصور برفقة الفنانة مي عمر وعلق: "فرح ولبة في الكارافان بيحفظوا المشاهد وده ليه عشان يعملوا مشاهد كويسة".

أحمد زاهر شارك في الحلقات الأخيرة من المسلسل كضيف شرف وظهر في دور محامي مشهور يدعى جمال لبة وحقق الدور ردود فعل كبيرة.

مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.