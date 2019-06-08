احتفل الفنان رامز جلال بعيد ميلاد الفنان أوس أوس فى كواليس تصوير الفيلم الجديد "سبع البرمبة" وشارك فى الاحتفال فريق العمل منهم الفنان بيومى فؤاد. نشر رامز جلال فيديو عبر حسابه على موقع الصور الشهير " إنستجرام" وهو يضرب أوس أوس بالتورتة فى وجهه أثناء الاحتفال وبعدها حاول أن يضرب بيومى فؤاد ولكنه هرب منه. بيومى فؤاد ولكنه هرب منه. علق رامز جلال على الفيديو قائلاً :" هدية رامز لأوس أوس في عيد ميلاده اثناء تصوير سبع البرمبة .. بجميع دور العرض وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". يذكر أن فيلم "سبع البرمبة" يعرض حالياً بجميع دور العرض وتدور قصته حول شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، بطولة رامز جلال، جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم. شاهد الفيديو: Advertisements A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on Jun 7, 2019 at 11:10am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رامز جلال "يضرب" أوس أوس في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.