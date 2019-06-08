شاهد.. هكذا غنى تامر حسني “حسيني” لزوجته بسمة بوسيل!

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 04:00 صباحاً - أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلًا في دبي أوبرا، وسط حضور جماهيري ضخم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات احتفالات دبي.

وقد نشر احد الحسابات التابعة لتامر حسني فيديو من كواليس الحفل حيث ظهر تامر حسني يغني أغنيته الشهيرة “نور عيني” بينما كانت زوجته بسمة بوسيل تقف الى جانبه فقام بوضع يده على كتفها وشدها بينما كان يقول “حسيني”.

وفي مقابلة صحفية على هامش الحفل، كشف تامر حسني عن سر زواجه الناجح قائلا هو الحب رقم واحد والاخلاص والنية ان تعمل اسرة كريمة.