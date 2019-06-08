زينة تواجه تهمة التحريض على سرقة مجوهرات ومحامي الفنانة يرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت نيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس اتهاما إلى الفنانة المصرية زينة بالتحريض على سرقة انسيال ألماظ من فيلا سيدة بالمجمع السكني بالقطامية هايتس.

وجاء في التحقيقات أن هناك شاهد إثبات ضد زينة وهو فرد أمن، أقر بتواجد زينة فجر يوم الواقعة في المجمع السكني، وقامت بالسؤال عن فيلا لشخض وهمي، وغادرت المجمع وعادت مرة أخرى لتقف بسيارتها أمام فيلا صاحبة البلاغ.

وكشف الشاهد أنه رأى الخادمة الأجنبية وهي تغادر الفيلا وفي يدها علبة هدايا صغيرة واستقلت سيارة زينة لتغادران المجمع السكني سويا.

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وبعد اللجوء لكاميرا المجمع السكمي، تبين أنها رصدت دخور وخروج سيارة زينة التي تم التعرف عليها من لوحة أرقامها، وتم التحفظ على مقطع الفيديو.

يذكر أن واقعة السرقة كانت في فجر 25 مايو الماضي، ووأفادت إيقا ماهر نصيف أن خادمتها الأجنبية التي تعمل لديها منذ شهر تقريبا، سرقت أنسيال ألماظ من حجرة نومها وهربت في سيارة زينة، واتهمت الممثلة الشهيرة بالتحريض على السرقة.

وأصدر محامي الفنانة زينة بيانا رسميا دافع فيه عن موكلته مؤكدا أنه لم يصلها أي استدعاء حتى الآن من أي جهة رسمية.

وقال المحامي: « الخادمة المتهمة -سواء كانت الاتهامات الموجهة إليها حقيقية أم ملفقة- لم تلتحق بالعمل لدى الفنانة زينة ولا تتواجد لديها ولا علاقة لها بها، وأنه أياً كانت علاقة الخادمة بصاحبة العمل فإنه لا يجوز الزج باسم الفنانة زينة في نزاع لا نعرف أسبابه».

واختتم بيانه مؤكدا: « وأخيرًا وترتيبًا على ما تقدم؛ فإن الرد النهائي سوف يكون حالمًا تتضح الأمور رسمياً وبعد أن نتمكن من مطالعة الأوراق، وحتى هذا الوقت فإن الفنانة زينة تُحذر أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة ضد أي شخص أو موقع حاول أو يحاول أن ينال منها بالسب أو القذف أو البلاغ الكاذب أو التلفيق أو التشهير».