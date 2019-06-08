شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تفتح أولى حفلات موسم جدة في عيد الفطر والان مع التفاصيل

تدشن المطربة الإماراتية أحلام "موسم جدة" في عيد الفطر المبارك، بحفل غنائي كبير في الـ8 من حزيران (يونيو) الجاري، في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، وتنظمه شركة "بنش مارك".

ونشرت احلام، صورة كشفت فيها عن موعد الحفل، ووعدت أحلام، جمهورها بـ"ليلة ملكية"، تليق بمعجبيها.

وقال المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية عبدالله مخارش: "غايتنا هي ارضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، واحلام قامة فنية لها جمهورها، اختيارها جاء بناء على طلب الجماهير في جدة الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

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بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد حسنين، "نحن سعيدين بالتعاون مع اسم فني عريق كاسم فنانة العرب أحلام، ونحن نستعد اليوم لحفل غنائي جماهيري ضخم يسع 6 آلاف شخص، وسيكون على مسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية والصوتية والشاشات الضخمة الثلاثية الأبعاد اضافة إلى الاضاءة المميزة التي تضاهي المسارح العالمية، وجميعها سيكون بعمل وإشراف الشباب السعودي".

وأضاف مثمناً: "ما وجدناه من دعم وعناية ورعاية من ادارة موسم جدة، الذي سيكون حديث العالم بما يحتويه من فعاليات عالمية ومحلية مميزة ستجعل من عروس البحر الاحمر مقصداً للسياح من كافة اقطار العالم".

يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام، بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 أذار (مارس) الماضي.