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الإثنين.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بـ"موسم جدة"

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أعلن الفنان المصري عمرو دياب، عن إحيائه حفلًا غنائيًا في ، ضمن فعاليات موسم جدّة الغنائي، في حفلات الجوهرة، التي تُقيمها مدينة جدة.

وتستقبل مدينة الملك عبدالله ، الحفل يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، وتتوفر تذاكر الحفل حاليًا في جميع فروع ”فيرجن ميجا ستورز“.

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