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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جوينيث بالترو تتألق فى آخر ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت نجمة هوليود جوينيث بالترو فى ظهورها فى أحد الايفنتات التي تتعلق بالصحة من خلال إطلالة مميزة كعادة نجمة فيلم الرجل الحديدى التي شاركت فى عدد من أهم أفلام هوليود خلال الفترة الأخيرة.
جوينيث بالترو
إطلالة جوينيث بالترو بهذا الشكل المميز جاءت فى الوقت التي أطلقت فيه خط إنتاج جديد لأحد البراندات لها مثلما تفعل أغلب النجمات فى هوليود ممن يستغللن شهرتهن فى الدعاية والترويج لمشاريع خاصة بهن.
جوينيث بالترو
على جانب آخر تعتبر جوينيث بالترو من أهم النجمات فى هوليود حيث لا تقتصر شهرتها على التمثيل فحسب وإنما تعد كاتبة أفلام ومغنية أيضًا، بالإضافة لتتويجها بالأوسكار مرة عن دورها فى فيلم "شكسبير" والعديد من الجوائز الأخرى.
جوينيث بالترو
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