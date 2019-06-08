شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها، منذ قليل، مقطع فيديو جديد لها. وظهرت "الخطيب"، في مقطع الفيديو، التي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة بالي الإندونيسية، داخل على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة بالي الإندونيسية، داخلحمام سباحة". ومازحت الإعلامية، جمهورها، قائلة: "تفرق إيه عن جمصة". شاهد الفيديو..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسمين الخطيب من حمام سباحة ببالي الإندونيسية: تفرق إيه عن جمصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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