فن ومشاهير

الخميس.. نانسي عجرم ووائل جسار يحييان حفلًا غنائيًا بـ"موسم جدة"

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الخليج 365 0 تبليغ

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تحيي الفنانة نانسي عجرم أولى حفلاتها في المملكة العربية ، ضمن فعاليات "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد.

 

ويشاركها الحفل الذي من المقرر إقامته في مدينة جدة يوم 13 يونيو الجاري، الفنان وائل جسار، ليقدما باقة من الأغاني المفضلة لدى الجمهور.

 

يذكر أن نانسي قدمت مؤخرا أغنية بعنوان "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وأظهرت فيها نماذج من الناس قدموا أشياء للبلد ولهم قصص نجاح مفيدة لغيرهم، ورغم ذلك لا يسلط الضوء عليهم.

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الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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