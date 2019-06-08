إدوارد: مللت من هالة فاخر لمناداتي بهذا الاسم!

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم الكوميدي إدوارد جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع كشف من خلاله عن أكثر شيء ملّ منه خلال فترة وجوده مع هالة فاخر بالمملكة العربية السعودية.
وظهر إدوارد وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه ويقول: “يا جماعة أحب أقولكم إن هالة فاخر في العرض المسرحي ال بنقدمه في السعودية زهقتني من اسمي”، لتظهر بعدها هالة فاخر في المقطع وتقول: “أنت فين يا دودو”، ويتفاعل معه الكثيرون من محبيهما الذين أشادوا بحالة الكوميديا الكبيرة التي يقدماها سويا.
جدير بالذكر أن إدوارد وهالة فاخر يقدمان حاليا مسرحية “ميكي أفندي موش ماوس”، في عدد من مسارح المملكة العربية السعودية بجانب النجم الكبير أحمد بدير.
يشار إلى أن إدوارد حقق نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم الرمضاني الدرامي الفائت، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية من بينهم “ولد الغلابة” مع أحمد السقا، و”حكايتي” مع ياسمين صبري، و”علامة إستفهام” مع محمد رجب، واستطاع إدوارد خلال هذه الأعمال أن يظهر لجمهوره ومحبيه بشكل جديد ومختلف عن الكوميديا التي حصر بها نفسه طوال السنوات الماضية.
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