بعد تصدره قائمة إيرادات العيد.. أمير كرارة مع كابيتانو السينما المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم أمير كرارة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة ظهر فيها مع صديقه المخرج بيتر ميمي، الذي كان سببا كبيرا في جميع نجاحات أمير، خلال الأعوام الماضية.

ومنح أمير كرارة، لقب جديدا خلال تعليقه على الصورة قائلا:”كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي.. تلاتة كلبش وواحد كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسة العاركة شغالة، واللي جاي أحلى”.

وخاض أمير كرارة الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل “كلبش 3″، الذي شارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، ويخرجه بيتر ميمي.

وويعرض فيلم “كازابلانكا” بدور العرض حاليا، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، ويحقق إيرادات كبيرة للغاية، وصلت إلى 10 ملايين جنيه.