مصدر بأسرة “كل سنة وانت طيب”: صحة عزت أبو عوف أهم ما يشغلنا

متابعة بتجــــــــــرد: ثارت حالة من الجدل الشديد، خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أخبار تفيد بتعرض النجم الكبير عزت أبو عوف لوعكة صحية شديدة، نقل علي أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتأكيد بعض المقربين منه أنه بحالة صحية حرجة.

وبدأت المواقع الإلكترونية في الحديث عن عدم ستكمال الفنان عزت أبو عوف تصوير مشاهد فيلمه الجديد، “كل سنة وانت طيب”، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني، وإمكانية اختصار مشاهده أو ما شابه ذلك.

وسببت هذه الأخبار حالة من الاستياء الشديد لدى أسرة الفيلم، الذين أكد أحدهم في تصريح خاصة، أن أهم ما يشغلهم حاليا هو الاطمئنان على الحالة الصحية للنجم عزت أبو عوف.

ونفى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ما يتردد حول موقف صناع الفيلم من الفنان الكبير، مشددا على أن جميع صناع وأبطال العمل، ينتظرون استعادة النجم الكبير عزت أبوعوف لحالته الطبيعية، لاستكمال المشاهد المتبقية له بالعمل.

الجدير بالذكر أن فريق العمل يواصل تصوير الفيلم الذي كان يحمل اسم “نصب تذكاري”، ويشارك في خالد الصاوي، من إخراج سعيد الماروق