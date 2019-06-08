شكرا لقرائتكم سيرين عبد النور وسلافة معمار تنهيان الجدل.. "هيك منعايدكن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الفترة الأخيرة، غدا حديث الفنانة السورية سلافة معمار في لقائها التلفزيوني في برنامج "مجموعة إنسان" عن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الشغل الشاغل لمواقع التواصل، حيث نوّه البعض بوجود خلاف بينهما بسبب تصريح معمار القديم بأن الفنانات اللبنانيات يعتمدن على جمالهن فقط في التمثيل، وأن هناك أدوارا لا يستطعن القيام بها.

في التفاصيل، عندما سئلت سيرين في مقابلة لها في نفس البرنامج عن تصريح معمار، قالت: "سلافة فنانة ذكية وجميلة، ولا أتوقع أن يكون ذلك التصريح قد نقل حرفيا عنها".

ونوّهت سيرين بأنه من الممكن أن يكون تصريح سلافة قد تشوه قليلا عند نقله من قبل الصحافة.

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وفي حديث معمار مع الزميل علي العلياني في نفس البرنامج، أجابت عن كلام سيرين: "ياريت كان هيك رأيا من الأول". ما أثار الشكوك حول الخلاف.

لتأتي الفنانة سيرين عبد النور وتنشر صورة تحسم الجدل، سيلفي جمعها بمعمار وهما تبتسمان.

وعلقت عبد النور على الصورة قائلة: "أنا وسلافة هيك منحب نعيدكن"، كذلك قامت معمار بنشرها والتعليق عليها بـ"أنا وسيرين بنحب نعايدكن".

لينتهي بذلك الجدل حول الخلاف، ويتأكد طيب العلاقة بين الفنانتين.