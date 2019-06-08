موسم عيد الفطر المسرحي يشهد منافسة شديدة بين صبحي وهنيدي وعبدالباقي

يشهد موسم عيد الفطر المسرحي، منافسة شديدة بين عروض القطاع العام والخاص، على كعكة الإيرادات، إذ يقدم القطاع الخاص 6 عروض مقابل نحو 10 عروض لمسارح القطاع العام، تتضمن عروضاً خاصة بالأطفال، تعرض على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية، وسط إقبال من الجمهور على مشاهدة العروض.

وتظل الكوميديا حاضرة بقوة على مسرح القطاع الخاص خلال عيد الفطر، من خلال الفنان أشرف عبدالباقي، الذي يقدم عرضي «كلها غلط – جريمة في المعادي»، وهي رواية كوميدية إنجليزية يقدمها «عبد الباقي» من خلال مجموعة من المواهب الجديدة.

3 أيام في الساحل

ويظهر الفنان محمد هنيدي، على المسرح من خلال مسرحية «3 أيام في الساحل» من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مها أبوعوف، ومسرحية «Not Frozen» وهي عرض استعراضي غنائي للأطفال، تأليف محمود جمال الحديني، إخراج محمد الصغير.

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ويقدم الفنان يحيى الفخراني، مجدداً مسرحية «الملك لير»، تقديم رائعة الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير، وهو بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.

كما يقدم الفنان محمد صبحي مسرحية «خيبتنا»، وهو عرض اجتماعي وطني كوميدي وهادف، كعادة أعمال «صبحي» الهادفة والأخلاقية.

واقتبس صبحي فكرة المسرحية من كتاب فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»، ومن قراءات أيضاً لبرنارد لويس صاحب أول مخطط مكتوب لتقسيم المنطقة العربية وتفتيتها.

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والمسرحية يشاركه في بطولتها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة سماح السعيد، والفنانة ندى ماهر، بجانب فريق عمل صبحي وفرقته الثابتة.

ويقدم الفنان شعبان عبدالرحيم، مسرحية «سيبوني أغني»، إلى جانب الفنانين طلعت زكريا، إيمان السيد، إيمي طلعت.

حضور قوي

واستكمالاً للمنافسة، تعرض مسارح الدولة 10 مسرحيات تتضمن ثلاثة عروض جديدة للأطفال، منها عرض «زهرة اللوتس» وعرض «محطة مصر»، بالإضافة إلى عرض «بيت الأشباح».

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي، عرض «الحالة توهان» بطولة الفنان جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، فيما واصلت فرقة المسرح القومي تقديم عرض «يعيش أهل بلدي»، بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان. كما تقدم فرقة مسرح الغد العرض المسرحي «الحادثة»، وهو من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحي الجارحي، إخراج عمرو حسان.

وفي مسرح الطليعة بالقاهرة، يتم تقديم عرض «شباك مكسور» للمخرج شادي الدالي، وهي من بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد. وفي الإسكندرية يعرض مسرح بيرم التونسي، عرض «أبو كبسولة»، بطولة مصطفى أبو سريع.

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