حضورٌ ضعيفٌ من نجوم الفنّ في جنازة الراحل محمد نجم

شيّع العشرات من نجوم ونجمات الفنّ جُثمان الفنّان المصريّ الكوميديّ، محمد نجم، الذي غيبّه الموت عن عالمنا، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأُقيمتْ صلاة الجنازة على الفنّان الرّاحل، في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، في القاهرة، وسط حضور ضغيف من نجوم الفنّ، حيثم لم يتواجدْ في الجنازة سوى الفنانة شيرين، وعبدالله مشرف، ومنير مكرم، ووفاء عامر، والسّيناريست محمد الغيطي، وعدد من أصدقائه، وأقارب أسرته.

وسادتْ حالة من الحزن، على النّجوم الحاضرين، خاصًة أنّ الفنّان المصريّ، ترك أثرًا كبيرًا في نفوس محبّيه وجمهوره، واعتبره العديد من النّجوم الحاضرين مدرسة في الكوميديا، لن تُعوّض على مرّ الزّمن، حسبما أكّد السّيناريست محمد الغيطي، والفنّان خالد محروس.

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وتعرّض الفنّان محمد نجم، قبل أسبوعين تقريبًا، لجلطة دماغيّة، دخل على إثرها المستشفى، كما أعلن ابنه شريف، إصابته بفشل كلويّ، موضحًا، أنّ حالته الصّحّيّة في تدهور، إلى أنْ رحل عن عالمنا صباح اليوم.

يُذكر أنّ الفنّان محمد نجم من مواليد 1944، ودخل مجال التّمثيل بأدوار صغيرة في السّبعينيّات، وأثرى المسرح المصريّ، حتى أصبح واحدًا من أهمّ فنّاني الكوميديا، ومن أعماله: "عش المجانين"، "البلدوزر"، "عبده يتحدى رامبو"، "أصل وخمسة".

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