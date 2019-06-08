شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة تحقيق الأرقام القياسية بعد يومين فقط من طرحه فى دور العرض، حيث تصدر المنافسة على شباك تذاكر موسم عيد الفطر الجارى محققًا 16 مليون جنيه خلال يومين عرض فقط، ليحلق منفردًا فى الصدارة وبفارق الضعف عن أقرب منافسيه وهو فيلم "الممر".

وحصد "كازابلانكا" يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر إيرادات 6 ملايين و722 ألف جنيه ليسجل أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، ليعود فى يوم الخميس – ثانى أيام العيد – ويكسر الرقم الذى حققه أول يوم بعد تخطيه 8 ملايين جنيه و51 ألف ويسجل رقما قياسيا جديدا، إضافة إلى مليون و400 ألف حصدها ليلة الوقفه.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج تالنت ميديا وشركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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