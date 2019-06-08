شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تبدأ رحلتها الصيفية بـ9 حفلات بعد زحمة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء "زحمة" حفلات العيد، وبالتزامن مع انطلاق بدء الموسم الصيفي رسميًا في منتصف يونيو، تتجه أعين عشاق الموسيقى فى القاهرة صوب دار الأوبرا المصرية لحضور مهرجانها السنوي المنتظر، والذى يعود هذا العام بتوليفة غنائية مميزة تجمع بين نجوم الغناء وبين أبرز تجارب الموسيقى البديلة.

ويفتتح مهرجان الأوبرا الصيفي نسخته الحالية بحفل منتظر لفرقة مسار إجباري، مساء الأربعاء 12 يونيو، التى تعود لجمهورها بالعاصمة بعد غياب طويل عن الحفلات، وتحتفل بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

ويطرب الفنان الكبير علي الحجار مسامع محبيه في ثاني ليالي المهرجان، بباقة منوعة من أشهر أغانيه القديمة، مع مزجها بمقتطفات من ألبومه الأخير"ما تاتخدي بالك"، والذي ضم في جعبته أغنيات "جوه حضنى"، "مين فينا مش محتاج"، "هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، مع تقديمه أجدد أعماله "ليه الطريق". في حين يستلم الفنان تامر عاشور راية الحفلات، بسهرة غنائية مساء الجمعة 14 يونيو، يتغنى فيها بروائع ألبومه الجديد "أيام"، الذى خطف به قلوب الجمهور بأغنيات "قولوله سماح" و"خلصانة الحكاية" و"ده حكاية" و"بقالي زمان".

أما رابع أيام المهرجان الصيفي فيشهد حفل فرقة وسط البلد، التى تقدم خلطة سماعية من ألبومها الأخير "بنطلونى الجينز"، والذى ضم في جعبته 14 أغنية، منها "القاسية" و"عينيكى المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، وأعادها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "كراكيب"، وتضع من بعدها فرقة تكسير شرقي لمستها الموسيقية الاستثنائية في خامس ليالي المهرجان تخطف بها مسامع الحضور برحلة إلى ملكوت روائع الموسيقى الشرقية.

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بينما يطل الموسيقار هشام خرما بسهرة موسيقية مساء الإثنين 17 يونيو، يحتفي خلالها بألبومه الجديد "كن"، الذى عكف على العمل عليه لقرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه في فكرة "اليقين في تحقيق حلمه بأن تصل موسيقاه للعالم"، وصل في الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد وأن يخلق موسيقى كما يشاء" ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

وتشهد سابع ليالي مهرجان الصيف مشاركة غنائية للمطربة كارمن سليمان، التى خطفت قلوب عشاقها خلال السباق الرمضاني بتقديمها تتر مسلسل حكايتي، للفنانة ياسمين صبري، وقبل الختام بيوم، يحتفي المطرب محمد الشرنوبي وسط محبيه بإطلاق ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة"، ضم أغنيات "خلانى بعدت"، "عادى وبراحتك"، "بقوى قلبى"، "صبح الصباح" و"البنت اللى انت بتحلم بيها"، بجانب "مفيش داعى"، زى العادة"، "نقول مبروك" و"حتة من الخيال" و"زى الفصول الأربعة"، مع تغنيه خلال الألبوم بكلمات أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد وتامر على وتوزيع أحمد إبراهيم وتميم وشريف مكاوى.

ويحين موعد نهاية المهرجان الصيفي بإطلالة طربية خاصة للفنانة نسمة محجوب، التى تسدل الستار على ليالي الأوبرا بتوليفة مزاج غنائية من أبرز أعمالها، مثل "حب إخوات" و"مستغربة" و"أنا شهيرة" و"حبي ليك".