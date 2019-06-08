فن ومشاهير

صور.. محمدرشاد يرفع شعار كامل العدد بحفل ثالث أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا اليوم المطرب محمد رشاد حفل غنائى كبيرفى إحدى النوادى بمدينة المستقبل بحضور عدد غفير من جمهوره والذى افتتحه بنعى شهداء الوطن وبعدها قدم عدد من اغانيه من ضمنها " حته بسكوت، الي كانوا، ياناس، احساسي، طاير ياهوا، فاعل خير، كتاب حياتي وحضر بمصاحبة مدير أعماله محمد مجدى .

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من ناحية أخرى يتعاون رشاد مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبوم الجديد وهى "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق، ويعمل حاليًا محمد رشا على اختيار أغانى الألبوم حاليًا، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسى" على يوتيوب وراديو 90.90 وراديو النيل "نغم – ميجا – هيتس"، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.

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