ياسمين صبري بالملابس الرياضية وإنجي المقدم على الشاطئ.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وهي تقضي إجازة العيد على شاطئ البحر، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وهي تقضي إجازة العيد خلال تواجدها في مونت كارلو بفرنسا، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

مايا دياب

Advertisements

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة خلال استضافتها بأحد البرامج ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بملابس رياضية، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج وهي تقضي وقتها على شاطئ البحر، ونالت الصورة اعجاب الجمهور.

خالد عليش

نشر الفنان والمذيع خالد عليش عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له هو يقضي إجازة العيد على أحد الشواطئ بالعاصمة الفرنسية باريس.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بالملابس الصيفية، وهي تلعب على الشاطئ خلال قضائها إجازة العيد.