بالفيديو| إقبال جماهيري على فيلم "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توافدت الجماهير لحضور فيلم "حملة فرعون" للنجم عمرو سعد، في ثالث أيام العيد الفطر، في سينما ديانا بوسط البلد بالقاهرة.

وحصد الفيلم أمس الخميس 3 ملايين و187 ألفًا و329 جنيهًا، بينما حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأول، الأربعاء 5 يونيو، إيرادًا بلغ 2 مليون و595 ألفًا و334 جنيهًا.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.