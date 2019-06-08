بالفيديو| إقبال جماهيري على فيلم "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
توافدت الجماهير لحضور فيلم "حملة فرعون" للنجم عمرو سعد، في ثالث أيام العيد الفطر، في سينما ديانا بوسط البلد بالقاهرة.
وحصد الفيلم أمس الخميس 3 ملايين و187 ألفًا و329 جنيهًا، بينما حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأول، الأربعاء 5 يونيو، إيرادًا بلغ 2 مليون و595 ألفًا و334 جنيهًا.
"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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