شريف مدكور يكشف تفاصيل مرضه في لقاء تليفزيوني

يحل الإعلامي شريف مدكور ضيفًا على قناة إكسترا نيوز في لقاء حصري مع برنامج المواجهة اليوم السبت، الساعة 10 مساء.

وكتب مدكور على صفحته الرسمية على فيسبوك: " سأكون

ضيفًا فى أول ظهور ليا ان شاء الله بعد العمليه مع الصديقه و الزميلة العزيزه ريهام السهلي".

من جانبها، طرحت الصفحة الرسمية للقناة برومو الحلقة، مشيرة إلى أن الحديث سيتطرق لكواليس مرض المذيع شريف مدكور، وكيف واجهه بعزيمة قوية، وإلى أي مدى ساعده حب جمهوره وأصدقائه على مقاومة الألم، ومن كان الأكثر دعما له خلال رحلة علاجه.