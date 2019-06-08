موجز "الفن": بعد نقلها الى المستشفى هذه حالة هيفا وهبي الصحية.. وزينة متهمة بالسرقة

ميرنا وليد - بيروت - هيفا وهبي بعد نقلها الى المستشفى هذه حالة هيفا وهبي الصحية وزينة متهمة بالسرقة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية هيفا وهبي لا تعاني من مرض بالكبد وهذه تطورات حالتها الصحية https://www.elfann.com/news/show/1244242/ أحمد السقا النجم المصري المفضل لقراء موقع الخليج 365 حسب الاستفتاء الاسبوعي https://www.elfann.com/news/show/1244182/ استفتاء الفن : من كانت نجمة رمضان لعام ٢٠١٩؟ https://www.elfann.com/news/show/1244185/ أحلام تتعرّض لموجة من الانتقادات.. والسبب ما قامت به في جدة! https://www.elfann.com/news/show/1244229/ تولين البكري تتغزل بشخصية تيم حسن: رجل بكل معنى الكلمة وانا كنت ندرتلو حياتي https://www.elfann.com/news/show/1244246/ سيدة وزوجها يحرران محضراً ضدّ زينة بتهمة تحريض خادمتهما على السرقة وتهريبها https://www.elfann.com/news/show/1244232/ فوربس تعلنها : ريهانا الفنانة الأغنى في العالم https://www.elfann.com/news/show/1244171/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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