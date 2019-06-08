من يتحمل مسؤولية مشهد الكيماوي في مسلسل أمل عرفة؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت حلقة 29 أيار /مايو من مسلسل " ​كونتاك​ " الذي يعرض على قناة "لنا" السورية ردود فعل غاضبة وهجوماً على الممثلة السورية ​أمل عرفة​، التي لعبت دور أم لأطفال سقطوا ضحايا الهجوم الكيماوي المفترض على سوريا، حيث ظهرت في المشهد سخرية من أصحاب الخوذ البيضاء أو الدفاع المدني السوري وقد بدا أحد عناصره وهو يأتي لها بأطفال طالباً منها أن تدعي أنهم أولادها لترد بأنها ليست متزوجة، فيما الثاني يحمل كاميرا فيديو ليصور الضحايا المفترضين ويرش بودرة بيضاء عليهم، ويطلب الأول من زميله التركيز على الأولاد.

بعدما أثار هذا المشهد ردود فعل غاضبة من العديد من المتابعين معتبرين أنها سخرت من دم الضحايا الأطفال، خرجت أمل عن صمتها وقدمت اعتذاراً من كل السوريين، معتبرة فيه أنها لا يمكن أن تسخر من دم الأطفال وأن الحق على المونتاج، لكننا نقول إن المسؤولية قد تقع على كاتب النص وعلى المخرج والمونتاج، ورمي المسؤولية وتحميل الخطأ كله على القيّمين على المونتاج فقط ليس منطقياً، وكان الأجدر أن لا يتم تناول هكذا موضوع حساس خصوصاً في الشهر الفضيل.

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