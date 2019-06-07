شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..هيئة الترفيه السعودية تنظم عروض عالمية في "موسم جدة" والان مع التفاصيل

تطلق الهيئة العامة للترفيه ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها عروس البحر الأحمر، وتناسب كافة الفئات العمرية، وذلك خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسة داخل المدينة.

وتزخر فعاليات الهيئة لـ "موسم جدة" بمجموعة من العروض تتضمن 30 فعالية، والتي صُمّمت لتلبي تطلعات ومتطلبات زوّار الترفيه وعشّاقه، ولتعزز مكانة عروس البحر الأحمر كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تقديم أنشطة متنوّعة تتناسب مع كل فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق.

وينطلق "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية، بدءًا من يوم السبت 8 يونيو مفتتحاً عروضه الساحرة بالألعاب النارية على في منطقة أبحر. كما يشهد إطلاق سلسلة حفلات غنائية لنجوم الطرب العربي، بداية مع الفنانة أحلام في 8 يونيو، ثم فنان العرب محمد عبده في 9 يونيو، فالفنان عمرو دياب في 10 يونيو، حيث ستقام حفلاتهم في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتتزامن هذه العروض مع استعراضٍ لعدد من المواهب والعروض الحيّة، التي ستقدم في عدد من مراكز التسوّق المحيطة ضمن منطقة "XJED"، إلى جانب توفر عدد من المطاعم العالمية والمقاهي ومراكز التسوق.

وتشهد أبحر فعالية عرض موكب السيارات، إلى جانب فعالية المتنزه المتنقل التي تتضمن ألعاب الكرنفال وأجهزة الأركيد، وتتواصل الفعاليات مع سيرك "1903” الذي يقدّم العروض البهلاونية والموسيقية، وعرضاً مسرحياً من "عروض الألعاب النارية والماء".

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كذلك، ستقام عدة عروض مسرحية في خيمة المسرح، تضم مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسرحية "الملك لير" بطولة الفنان يحي الفخراني، ومسرحية "كلها غلط".

كما سيعرض في الواجهة البحرية فعالية "حكايا الألم والأمل" لأنتونيو فيفالدي، العبقري في تقديم موسيقى الباروك مع عرضٍ للرسوم المتحركة بطريقة ثلاثية الأبعاد من خلال أوركسترا فيفالديانو العالمية، ولعشاق الموسيقى الغربية، سيقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية حفل للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة.

وللأطفال حصتهم الوافرة، حيث تشهد خيمة الواجهة البحرية في جدة سلسلة عروض للشخصيات الكرتونية المحببة وتتضمن عرض "الدببة الطيبة"، عرض "العصر الجليدي"، وفي العزيزية مول عرض الأطفال "سبونج بوب"، وعروض حيّة لشخصيات مسلسل شيمر آند شاي في مول البحر الأحمر، ويقام في مول العرب المعرض التعليمي للطفل والأسرة.

وأصحاب الروح المرحة ومحبو الكوميديا، على موعد مع مجموعة من العروض الكوميدية في مقدّمها عرض "لاف فاكتوري" المعروف باسم "نادي الكوميديا رقم 1 في أميركا" في واجهة جدة البحرية، فيما تستضيف ملاهي الشلال مجموعة من الفعاليات الكوميدية أبرزها: العروض العائلية (سيندرلا)، تحدي الارتجال، ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، عروض كوميديا عالمية، ليلة موسيقية كوميدية، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، ثلوثية عبدالخالق بن رافعة.

وتدعو الهيئة العامة للترفيه كل الزوّار والمقيمين في مدينة جدة إلى التمتع بالفعاليات الكبرى الفريدة والغنية ضمن "موسم جدة"، لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، إلى جانب ما توفّره عروس البحر الأحمر من مناظر سياحية وموقعٍ رائع ما يجعل فرصة الترفيه أكثر امتاعاً وسحراً لأفراد العائلة جميعاً.