الارشيف / فن ومشاهير

إنتر ميلان يطلب ضم ثلاثي ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

ديمة محمد

الجمعة 2019/6/7 01:54 مساء بتوقيت أبوظبي

ناتشو وأسينسيو

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تواصلت مع نظيرتها في  الإسباني، من أجل التعاقد مع 3 من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ناتشو: لوبيتيجي متألم من وضع ريال مدريد

وذكر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة إنتر اجتمعت مع بعض مسؤولي ريال مدريد يوم الخميس الماضي، من أجل مناقشة انتقال الثلاثي ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز وماتيو كوسافيتش إلى "النيراتزوري".

Advertisements

ويسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر لتقوية صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل مقارعة يوفنتوس على لقب في الموسم المقبل.

ويرتبط بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر، بعلاقات جيدة مع إدارة "الميرينجي" سيعول عليها من أجل إتمام انتقال الثلاثي إلى فريقه.

واجتمع بيبي بالفعل مع إدارة "الميرينجي" في مدريد، لمناقشة إمكانية انتقال الثلاثي إلى ميلانو، ووضع كل شروط التعاقد على الطاولة.

ومع نجاح ريال مدريد في التعاقد مع أكثر من لاعب مؤخراً وانتظار قدوم صفقات جديدة، فإن الاستغناء عن بعض الأسماء قد يكون متاحا بالفعل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يطلب ضم ثلاثي ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا