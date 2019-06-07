إنتر ميلان يطلب ضم ثلاثي ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تواصلت مع نظيرتها في ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع 3 من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ناتشو: لوبيتيجي متألم من وضع ريال مدريد



وذكر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة إنتر اجتمعت مع بعض مسؤولي ريال مدريد يوم الخميس الماضي، من أجل مناقشة انتقال الثلاثي ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز وماتيو كوسافيتش إلى "النيراتزوري".

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ويسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر لتقوية صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل مقارعة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

ويرتبط بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر، بعلاقات جيدة مع إدارة "الميرينجي" سيعول عليها من أجل إتمام انتقال الثلاثي إلى فريقه.

واجتمع بيبي بالفعل مع إدارة "الميرينجي" في مدريد، لمناقشة إمكانية انتقال الثلاثي إلى ميلانو، ووضع كل شروط التعاقد على الطاولة.

ومع نجاح ريال مدريد في التعاقد مع أكثر من لاعب مؤخراً وانتظار قدوم صفقات جديدة، فإن الاستغناء عن بعض الأسماء قد يكون متاحا بالفعل.