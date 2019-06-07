ريهانا بصحبة الملياردير حسن جميل في إجازة رومانسية بإيطاليا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت المغنية ريهانا بصحبة صديقها الملياردير السعودي حسن جميل في إيطاليا.

وقضت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا عطلة بحرية رومانسية في إيطاليا مع جميل وعائلته، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر الثنائي وهما سعيدان بشكل كبير خلال رحلتهما على متن قارب، واستمتعا أيضًا بالغداء في مطعم لو سكوجليو في بلدة نيرانو على ساحل أمالفي.

وظهرت ريهانا بإطلالة لافتة للنظر خلال عطلتهما سويًا، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا وحذاءً أبيض مفتوحًا، فيما ارتدى جميل تيشيرت أزرق فاتحًا وشورت وقبعة بيضاء.

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وعلى الرغم من ظهورهما سويًا عدة مرات، احتفظ الثنائي بعلاقاتهما سرًا منذ مشاهدتهما لأول مرة في يونيو 2017 في إسبانيا.

ولم تؤكد ريهانا من قبل العلاقة بينهما، مشيرة إلى علاقة جدية في المقابلات.

يُذكر أن ريهانا تم تصنيفها مؤخرًا كأغنى مطربة في العالم، حيث تفوّقت على النجوم أمثال مادونا وسيلين ديون وبيونسيه، كما ينتمي حسن لواحدة من أغنى العائلات في العالم، وهو وريث ثروة عبد اللطيف جميل البالغة 2.2 مليار دولار، وقبل ريهانا، كان يرتبط مع عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل.