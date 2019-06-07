متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد عدد كبير من الجمهور السعودي على حفلات عيد الفطر المبارك التي نظّمتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مدن المملكة على مدار يومين.
وأحيا فنّان العرب محمد عبده، حفلًا جماهيريًا كبيرًا في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في الصالة المغطاة، وسط استقبال حافل من الجمهور، كما كان في استقباله أيضًا سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا.
وغنّى فنان العرب محمد عبده، باقة من أفضل أغانيه ومنها: "آه ما أرق الرياض، مُذهلة من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، شبيه الريح".
وانسجم الجمهور مع أغاني محمد حماقي، الذي قدّم باقة من أغانيه المتميزة، وسط حضور جماهيري كبير في الخبر، ومنها: "بتضحك، عارفة أحلى حاجة فيكي، أجمل يوم".
وأشعل عبدالله الرويشد، مدينة الحساء بعدد متميز من أغانيه ومنها أغنية "تصور"، وطالب الجمهور بالسلام على كل أهل الحساء، متمنيًا أن تعود عليهم الأيام بالصحة والعافية.
وفي الطائف قدّم حاتم العراقي، وجابر الكاسر، فقرتين غنائيتين، وغنّى حاتم: "أعمى بدونك لو فراقك يظل يومين، أحبك لو يقطعوني أحبك موت وزيادة"، أما جابر فغنّى، باقة من أمتع أغانيه وتفاعل معه الجمهور بصورة حماسية.
فيما أمتع وليد الشامي، جمهور الخُبر بأغانيه ومنها: "أنا أصلي، أحبه كلش هذا حبيبي، صدمة عمر، ذهب ذهب".
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم فنان العرب وحماقي والرويشد.. نجوم الفن يُحيون حفلات عيد الفطر بمدن السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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