مصرية تحصل على جائزة الغناء مِن أوبرا باريس الوطنية

حازت الميتروسوبرانو المصرية، فرح الديباني، جائزة الغناء الأوبرالي من أوبرا باريس الوطنية، وهي من بين الفنانين الملتحقين بأكاديمية الأوبرا منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

حصلت الديباني على جائزة الغناء الأوبرالي الشاعري من جمعية التواصل مع أوبرا باريس التابعة إلى أوبرا باريس الوطنية عن العام الماضي 2018، إلى جانب زميل لها هو التينور البولندي، ماسيي كفاسنيكوفسكي.

وحصلت فرح الديباني، في عام 2013، على الجائزة الثالثة من مسابقة "جويلو بيروتي" الدولية للغناء الأوبرالي، وغنّت دور كورنيليا من أوبرا "يوليوس قيصر" لجورج فريدريك هاندل (1685-1759) في أوبرا القاهرة، وفي عام 2014 ظهرت في دور راميرو في أوبرا "فتاة الحديقة" لفولفغانغ أماديوس موتسارت (1756-1791)، ودور ديدو في أوبرا هنري بورسيل (1659-1695) "ديدون وإينيي" على مسرح "راديال سيستم" في برلين، ولعبت دور البطولة في أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه (1838-1875) على خشبة مسرح أوبرا كولن الجديدة عام 2015. أطلقت عليها مجلة "عالم الأوبرا"الألمانية أفضل موهبة أوبرالية شابة، وحصلت أيضا على جائزة "مؤسسة فاغنر" وغنّت بهذه المناسبة على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين، وفي مهرجان بايرويث.

اقرا ايضاً:

محمد ثروت يحيي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في الأوبرا

نشأت الميتزوسوبرانو، فرح الديباني، في بيئة عائلية موسيقية، وتعودت سماع الموسيقى الكلاسيكية منذ نعومة أظفارها، حيث يهوى والداها هذا اللون من الموسيقى، وكان جدها عازفا لآلة البيانو. بدأت في تعلم البيانو في سن السابعة، وحينما كانت في سن 14، حصلت على تدريبات صوتية مع مغنية الأوبرا المصرية الشهيرة، نيفين علوبة.

انضمت إلى فريق الكورال بالمدرسة الألمانية في الإسكندرية، وغنت في الكثير من حفلات المدرسة، وحصلت على العديد من الجوائز، وعقب تخرجها في المدرسة، سافرت إلى ألمانيا، حيث حصلت هناك على بكالوريوس هندسة العمارة من جامعة برلين التقنية، ونالت أيضا بكالوريوس الفنون من كلية هانس آيسلر، ودرجة الماجيستير من جامعة برلين للفنون.

يذكر أن جمعية التواصل مع أوبرا باريس الوطنية تعنى بدعم المواهب الشابة في مجال الأوبرا. ومنذ عام 1986، تمنح الجمعية جوائزها سنويا لراقصي الباليه ومغنيي الأوبرا، ممن يقدمون أدوارا متنوعة خلال الموسم السابق.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

اوركسترا القاهرة السيمفوني يقدّم حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

أنغام تستعدّ لإحياء حفلة عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية